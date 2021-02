Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit Hundeschlitten in Dülmen

Coesfeld (ots)

Am 13.02.2021, 17.20 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem LKW die B474 von Coesfeld in Richtung Dülmen. An der Kreuzung B474 / Einfahrt Welte 130 kreuzte plötzlich ein führerloses Hundeschlittengespann (Alaskian und Siberian Husky) die B474. Der Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kollidierte mit dem Schlitten. Ein Alaskian Husky des Gespanns wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurz darauf verendete. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Der aus Dornum stammende Führer des Hundeschlittens gab gegenüber der Polizei an, dass die Hunde des Gespanns an einem Pfosten angebunden waren und sich losgerissen hatten. Trotz einer sofortigen Nacheile konnte er das Gespann nicht einholen. Der Wert des Hundes konnte nicht angegeben werden.

