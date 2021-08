Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag zum Verkehrsunfall "Unfall auf der A5 - 14 verletzte Personen"

Fulda (ots)

Ort: Gemarkung Romrod, A5, Richtung Kassel, zwischen der AS Homberg/Ohm und der AS Alsfeld/West Zeit: Sonntag, den 08.08.2021, 15.30 Uhr Sachschaden: ca. 200.000 EUR Personenschaden: 14 Personen leicht verletzt Sachverhalt: Vermutlich infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen ereigneten sich zwei Unfälle. Beim ersten Unfall handelte es sich um einen Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierdurch geriet ein Fahrzeug in Vollbrand. Der zweite Unfall war ein Folgeunfall, ebenfalls Auffahrunfall, mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde ein Gutachter hinzugezogen. Verkehrsbehinderungen: Viereinhalb Stunden Vollsperrung Sonstiges: Feuerwehr Alsfeld vor Ort

gefertigt: Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK Ralf Lang (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell