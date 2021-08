Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Freitagvormittag (06.08.), gegen 10.20 Uhr, ordnete sich ein 59-jähriger ortsfremder Pkw Fahrer aus Wels (Österreich) "An der Haune" falsch ein. Er vollzog daraufhin einen Fahrstreifenwechsel und kollidierte dabei mit dem Auto eines seitlich in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Mannes aus Wiesenthal (Wartburgkreis). An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Friedewald - Am Freitagmitttag (06.08), gegen um 12:10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Opel Combo die B 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Friedewald ein. Hierbei kollidierte der 19-Jährige mit dem Auto eines vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden 46-Jährigen Mannes aus Bad Hersfeld. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Lauterbach - Am Sonntag (08.08.), gegen 4:15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi Q3 die Bahnhofstraße in Richtung Fuldaer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über seinen Audi und stieß gegen einen Daimler E 400 d, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Unfall blieb der 33-jährige Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 16.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz - Am Sonntagabend (08.08.), gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer die Seeburgstraße in Richtung Hartershausen. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines Anwesens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kam in der Folge nochmal nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Mauer und einen Metallzaun, wo der Pkw schließlich zum Stillstand kam. Bei dem Unfall verletzte sich der 44-jährige Fahrer schwer. Er wurde nach Fulda in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

