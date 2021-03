Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw in der Pastor-Klein-Straße in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 03.03.2021 wurde zwischen 14.40 Uhr und 16.45 Uhr ein Rucksack mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Fahrzeug gestohlen. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines in der Nähe des Reha-Zentrums geparkten blauen Fiat Panda ein. Der Rucksack war unter einem Handtuch versteckt, auf dem Beifahrersitz abgelegt. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell