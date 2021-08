Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Lauterbach - Unbekannte versuchten am frühen Montagmorgen (09.08.), in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8:30 Uhr, die Haustüre eines Einfamilienhauses in der Hahnenteichstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, woraufhin die Täter probierten die Zugangstür einer Gartenhütte aufzubrechen. Glücklicherweise gelang es den Einbrechern auch diesmal nicht, unbefugt Räumlichkeiten zu betreten. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell