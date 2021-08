Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallgeschehen

Rotenburg (ots)

Am 09.08.21, 20.05 Uhr, befuhr ein Rotenburger Radfahrer mit seinem Mountainbike den Rad- /Gehweg von der Bürgerstraße kommend und wollte die LZA für Fußgänger in Richtung Lindenstraße queren. Ein Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr mit seinem Opel-Corsa die Straße "Brücke der Städtepartnerschaften" in Richtung Stadtmitte. Die Verkehrsampel zeigte für den Pkw-Fahrer "Grün". Als der Opel-Fahrer den Fußgängerüberweg bereits zwei Drittel überfahren hatte, fuhr der Radfahrer los ohne auf die für ihn rot zeigende Verkehrsampel zu achten. Dieser stieß mit dem vorderen Rad gegen den rechten hinteren Stoßfänger des Pkw. Der Radfahrer kam zu Fall, wurde aber nicht verletzt. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gesamtschaden ca. 500 Euro.

Ein Rotenburger parkte seinen weißen Opel-Astra am 07.08.21, in der Zeit von 17.00 -23.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Rodenberg-Alm in der Heinz-Meise-Straße. Als er gegen 23.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung bzw. Eindellung, Kratzer am Kotflügel und an der Tür hinten rechts fest. Schaden ca. 1.200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623 / 937-0.

