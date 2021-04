Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung: Brief mit verdächtigem Inhalt beim Ordnungsamt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Brief mit verdächtigem Inhalt beim Ordnungsamt - Offenbach

(tl) Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Montagvormittag beim Ordnungsamt der Stadt Offenbach in der Berliner Straße. Dort wurde um kurz vor 11 Uhr ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver als Inhalt festgestellt. Die Räumlichkeiten der Behörde wurden daraufhin vorsichtshalber geräumt und abgesperrt. Verletzt wurde niemand. Durch die Feuerwehr konnte gegen 16.15 Uhr festgestellt werden, dass es sich bei dem Inhalt um ein Gemisch aus Backhefe und Zucker handelte. Da dem Päckchen jedoch ferner ein Schreiben beigelegt war, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Absender dauern an.

Offenbach, 19.04.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

