Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Messstellen für den Speedmarathon; Mutmaßliche Einbrecher beobachtet; Zeugensuche nach missglücktem Überholmanöver; "Gaffer" behindert Rettungseinsatz und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Der diesjährige "Speedmarathon" findet am Mittwoch, 21. April 2021 statt

(aa) Anlässlich des am Mittwoch stattfindenden "Speedmarathons" bitten wir erneut um Beachtung der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen und die nun vollständig bekannten Messstellen. Die Geschwindigkeitskontrollstellen für den Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen sind zwischen 6 und 22 Uhr für folgende Örtlichkeiten geplant: Offenbach, Sprendlinger Landstraße; Offenbach, Strahlenberger Straße; Mühlheim, Hanauer Straße/Dietesheimer Straße; Langen, Koberstädter Straße zwischen B 486 und Dreieichenhain; Dreieich/Götzenhain, aus Richtung Schloss Philippseich kommend; Hainer Chaussee.

2. Mutmaßliche Einbrecher beobachtet - Egelsbach

(mm) Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Sonntag, gegen 23.25 Uhr, beobachtet worden, wie sie versucht haben sollen, eine Tür zu einem Betrieb in der Woogstraße (40er Hausnummern) aufzubrechen. Offensichtlich fühlte sich das Duo auch ertappt und flüchtete, ohne in dem Objekt gewesen zu sein. Die von dem Zeugen alarmierte Polizei traf kurzzeitig später zwei 17 Jahre alte Tatverdächtige aus Frankfurt in der Nähe des Tatorts an. Die beiden Tatverdächtigen hatten in ihren Rucksäcken Werkzeug mitgeführt, was von den Beamten sichergestellt wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen sind die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

3. Autokennzeichen an sechs Fahrzeug gestohlen - Obertshausen

(mm) Von sechs Fahrzeugen haben Unbekannte zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 17.40 Uhr, Autokennzeichen gestohlen. Die Täter montierten auf einem Parkplatz in der Danziger Straße 23 in Hausen jeweils ein Kennzeichen von den abgestellten Fahrzeugen ab und verschwanden mit den Schildern. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Der diesjährige "Speedmarathon" findet am Mittwoch, 21. April 2021 statt

(aa) Anlässlich des am Mittwoch stattfindenden "Speedmarathons" bitten wir erneut um Beachtung der Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen und die nun vollständig bekannten Messstellen. Die Geschwindigkeitskontrollstellen für den Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen sind zwischen 6 und 22 Uhr für folgende Örtlichkeiten geplant: Hanau, Aschaffenburger Straße; Hanau, Maintaler Straße; Altenhaßlau, Eidengesäßer Straße; B 276 Biebergemünd zwischen Bieber und Flörsbachtal; Eidengesäß, Karl-Glöckner Straße; Freigericht-Somborn, Karlstraße; Hammersbach, L 3195 nach der Brücke A 45; L 3178 zwischen Bad Soden-Salmünster und Mernes; L 3195 Maintal-Hochstadt; L 3268 zwischen Nieder- und Oberrodenbach; Limeshain, L3347 Höhe Sportheim Rommelhausen; Niederdorfelden, L 3205 Höhe Parkplatz Ronneburg; L 3193, Bushaltestelle.

2. Zeugensuche nach missglücktem Überholmanöver - Maintal

(fg) Nach einem missglückten Überholmanöver auf der Bischofsheimer Straße zwischen Bischofsheim und Hochstadt machte sich der Unfallverursacher, offenbar der Fahrer eines weißen Mercedes, am Samstagmittag aus dem Staub. Gegen 12.45 Uhr war der Fahrer eines schwarzen Audi SQ5 auf der Bischofsheimer Straße in Richtung Hochstadt unterwegs. Im Kurvenbereich vor der Kreuzung zur Landstraße 3209, scherte der Lenker des dahinterfahrenden weißen Mercedes aus, um den schwarzen Audi zu überholen. Hierbei überfuhr der Wagen unzulässiger Weise die durchgezogene Fahrbahnmarkierung. Aufgrund eines entgegenkommenden Wagens fuhr der Mercedes zurück auf die Fahrspur des Audis. Der Fahrer war daher nach eigener Schilderung dazu gezwungen nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi touchierte daraufhin die Leitplanke, weshalb ein Schaden von mehr als 3.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Bad Vilbel davon. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Gegenverkehr - Freigericht

(tl) Zwei leichtverletzte Personen und etwa 14.500 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Kreisstraße 899 zwischen Altenmittlau und Somborn ereignete. Gegen 18.35 Uhr stieß in Höhe der Feuerwehr Somborn ein 32-Jähriger mit seinem Fiat Panda, aus Richtung Altenmittlau kommend, mit einem 18 Jahre alten Citroen-Fahrer zusammen, der aus der Gegenrichtung unterwegs war. Der 32-Jährige kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der dortigen Rechtskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrspur des 18-Jährigen, wo es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Die zwei Männer aus Freigericht wurde dabei leicht verletzt und kamen zu weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bindung ausgelaufener Betriebsmittel bis etwa 20.20 Uhr voll gesperrt werden.

4. "Gaffer" behindert Rettungseinsatz - Steinau a. d. Straße

(tl) Offensichtlich völlig scham- und respektlos verhielt sich ein bislang unbekannter Mann am späten Freitagabend, als er einen Rettungseinsatz auf dem Parkplatz des Steinauer Schwimmbades mit seinem Mobiltelefon filmte. Eine Streife der Polizeistation Schlüchtern war gegen 21.45 Uhr in die Straße "Am Steines" gerufen worden, um dort den Rettungsdienst bei einer verletzten Person zu unterstützen. Während des Rettungseinsatzes bemerkten die Ordnungshüter den Unbekannten, da dieser sein Handy mit eingeschaltetem Kameralicht auf die verletzte Person richtete und diese offenkundig filmte. Auf sein Fehlverhalten hin angesprochen lachte der mutmaßliche "Gaffer" jedoch nur und suchte dann das Weite, als die Beamten seine Personalien feststellen wollten. Obwohl er unerkannt entkommen konnte, liegen bereits erste Hinweise auf die Identität der Person vor, welche durch die Polizei nun weiter überprüft werden. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a Strafgesetzbuch) sowie Behinderung von hilfeleistenden Personen.

Offenbach, 19.04.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

