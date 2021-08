Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallgeschehen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld / Kirchheim (ots)

Kirchheim - Am Montag, 09.08.2021, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 57jähriger Fahrer eines Citroen aus Taunusstein die Schwimmbadstraße und wollte an der Einmündung in die Hauptstraße nach links einbiegen. Eine 40jährige Fahrerin eines VW Polo aus Kirchheim befuhr die Hauptstraße aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Schwalmstadt. Beim Einfahren übersah der Fahrer aus Taunusstein den Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4500 Euro.

Bad Hersfeld - Am Sonntag, 08.08.2021, von 12:00 - 14:15 Uhr, parkte ein 24jähriger Fahrer eines Skoda Octavia auf dem Parkplatz vor der Gaststätte Klosterbrunnen in der Straße Zur Linde. Später bemerkte er, dass die vordere linke Stoßstange verkratzt ist. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen VW Golf GTI mit Kennzeichen KS-??. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am Sonntag, 08.08.2021, gegen 22:05 Uhr, kam ein 43jähriger Mann aus Bad Hersfeld von der Eichhofstraße und schob sein unbeleuchtetes Fahrrad über die Fußgängerfurt der Berliner Straße in Richtung Hainstraße. Die LZA war außer Betrieb. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Berliner Straße und wollte nach links in die Hainstraße einbiegen. Dabei übersah er den Fußgänger und erfasste diesen auf der Fußgängerfurt. Dieser stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher entfernte sich in Richtung Eichhofstraße, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen evt. 5er BMW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Kirchheim - Am Sonntag, 08.08.2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 35jähriger Fahrer eines VW Golf aus Kirchheim die K 32 aus Richtung Industriestraße kommend in Richtung Hauptstraße. Eine 27jährige Fahrerin eines Ford Fiesta aus Abensberg befuhr die Hauptstraße undwollte an der Einmündung zur BAB5/7 nach links abbiegen. Dabei übersah sie die Fahrerin aus Kirchheim und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Hohenroda - Am Samstag, 07.08.2021, gegen 10:00 Uhr, lief ein 85jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem Rollator auf dem Bürgersteig der Ellerstraße. Ein 35jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Hohenroda fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn, als der Mann mit seinem Rollator in diesem Moment über den Bürgersteig von links kommend querte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Mann zu Boden stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 120 Euro.

