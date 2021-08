Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate entwendet - Einbruch in gewerbliches Objekt

Vogelsbergkreis (ots)

Wahlplakate entwendet

Romrod - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (02.08.) bis Sonntag (08.08.) circa 15 Wahlplakate. Ein Wahlplakat wurde zudem in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden der Taten beläuft sich auf etwa 280 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerbliches Objekt

Antrifftal - Ein gewerbliches Objekt in der Straße "Am Stausee" wurde am frühen Mittwochmorgen (11.08), in der Zeit zwischen 0:15 Uhr und 5:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln mehrerer Türen verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten, aus denen sie einen Tresor samt Inhalt entwendeten. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

