Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann von Unbekannten niedergeschlagen und beraubt - Zeugenaufruf

Neuss (ots)

Am Dienstag (06.07.), gegen 17:00 Uhr, sollen zwei Unbekannte einen 34 Jahre alten Mann aus Düsseldorf an der Breslauer Straße beraubt haben. Das Opfer verließ einen Großhandel für Bekleidung und war auf dem Weg zu seinem Auto, als er auf dem Parkplatz unvermittelt von einer Person angegriffen wurde. Die Täter raubten anschließend seine Laptoptasche mit einer hohen Bargeldsumme und flüchteten mit einem schwarzen Mercedes der A-Klasse. Bei dem Fluchtfahrzeug waren offensichtlich Teile des Kennzeichens abgeklebt, sodass nur die Fragmente "E-J12" abgelesen werden konnten. Das Opfer hatte noch versucht, die Räuber am Wegfahren zu hindern, wobei es zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge kam.

Beschreibung des Haupttäters: männlich, etwa 180 Zentimeter groß, circa 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, schwarze Baseballkappe. Der zweite Täter soll ebenfalls circa 30 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben.

Die Täter flüchteten in Richtung Autobahn 52, wobei sie mit hoher Geschwindigkeit über Gehwege sowie durch den Gegenverkehr fuhren. Die Flucht im Berufsverkehr kann anderen Verkehrsteilnehmern nicht unbemerkt geblieben sein.

Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell