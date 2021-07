Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall mit Sachschaden (07.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 1.500 Euro Blechschaden hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 523, Höhe der Überleitung zur Bundesstraße 27, verursacht. Ein 83-jähriger Ford Fiesta Fahrer wollte an der Überleitung zur B 27 in Richtung Rottweil abbiegen und bremste sein Auto ab. Ein nachfolgender 24-Jähriger, der ebenfalls in einem Ford Fiesta unterwegs war, reagierte zu spät und fuhr auf den Vordermann auf.

