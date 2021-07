Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen /Lkr. TUT) - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Trossingen /Lkr. TUT (ots)

Mittwochmorgen hat sich in Trossingen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. In der Zeit von 8:50 und 12:00 Uhr touchierte ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen im Bereich Ernst-Hohner-Straße/Gemeindehaus geparkten VW-Touran und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Beim Auto des unbekannten Unfallverursachers dürfte es sich um ein helles/weißes Fahrzeug handeln.

Wer hat was gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen unter 07425/3386-6 entgegen.

