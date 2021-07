Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Feuerwehreinsatz wegen defektem Brandmelder

Konstanz (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstagabend in der Schneckenburgstraße gekommen. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde von einem Brandmelder kurz vor 21 Uhr Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr, die unter anderem mit einer Drehleiter anrückte, stellte aber im ganzen Haus weder Brand noch Rauch fest. Wie es sie herausstellte, war die Wohnung, in der der Melder angeschlossen war, nicht bewohnt, sondern im Zustand einer Renovierung. Warum letztendlich der Rauchmelder in dem Schlafzimmer der leerstehenden Wohnung Alarm auslöste, ist noch unklar.

