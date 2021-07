Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Radfahrer kollidieren frontal

Singen (ots)

Zwei Radfahrer sind am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Radweg parallel zur B 34 zwischen dem Kreisverkehr Robert-Gerwig-Straße und Ringtankstelle zusammengeprallt. Ein 40-Jähriger wurde dabei schwer, eine 17-jährige Jugendliche leicht verletzt. In einer leichten Rechtskurve kam die Jugendliche zu weit nach links, weil sie kurz unaufmerksam war. Der entgegenkommende Radler konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit ihr zusammen. Notarzt und Rettungsdienst waren vor Ort und versorgten die Verletzten. Die junge Frau konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen, der 40-Jährige musste aufgrund der Schwere der Verletzungen stationär aufgenommen werden. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden.

