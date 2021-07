Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Ohne Führerschein Unfall verursacht (06.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 1.500 Euro Blechschaden verursacht hat ein betagter Autofahrer am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Richthofenstraße. Eine 38-jährige Ford Fiesta Fahrerin fuhr in Richtung Dattenbergstraße. Als sie verkehrsbedingt abbremste, reagierte ein nachfolgender 84-jähriger mit einem Renault Clio zu spät und fuhr auf den Ford auf. Bei seiner Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der Senior keinen Führerschein besitzt. Außerdem war sein Auto nicht versichert. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Wegen des fehlenden Versicherungsschutzes wird er auch aus eigener Tasche für den Schaden am Auto der Unfallgegnerin aufkommen müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell