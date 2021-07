Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei evakuiert Gebäudekomplex nach Brandalarm (07.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Brandalarm hat am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in einem Großgebäude in der Schützenstraße ausgelöst. Rettungshelfer von Polizei und Feuerwehr evakuierten vorsorglich den um diese Zeit nur von wenig Personal belegten Gebäudekomplex "Le Prom". Wie sich schnell herausstellte, hatte ein Brandmelder der Belüftungsanlage wegen eines technischen Defekts ausgelöst. Die Polizei konnte die Mitarbeiter kurz darauf wieder in das Gebäude lassen. Die mit 21 Helfern und vier Fahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte den Einsatzort unverrichteter Dinge verlassen. Ein Sachschaden entstand nicht.

