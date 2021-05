Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Radschraube gelöst, Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Remshalden: Verkehrsunfall

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Geradstetten verlor er aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit der Leitplanke wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand.

Plüderhausen: Radschraube gelöst

Zwischen Dienstagabend 19:30 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr löste eine Person die Radschraube eines geparkten VW in der Hauptstraße. Der 45-jährige Besitzer des VW bemerkte am Mittwochmorgen noch vor Fahrtbeginn die fehlende Schraube, sodass ein Unfall verhindert wurde. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 81344 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Murrhardt: Person bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwochvormittag gegen 09:10 Uhr war ein 63-jähriger Audi-Fahrer auf der Wörthstraße von Fornsbach in Richtung Göckelhof unterwegs. An der Einmündung in die L1149 kollidierte er mit einer vorfahrtsberechtigten 53-jährigen VW-Fahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß abgewiesen und krachte gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 500 Euro.

Aspach: Diesel entwendet

Zwischen Sonntag und Mittwochmorgen entwendete ein Dieb eine größere Menge Diesel aus zwei Kettenbaggern auf einer Baustelle in der Winzerstraße. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

