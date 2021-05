Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätliche Auseinandersetzung - Schmorbrand - Sachbeschädigung durch Brandlegung - PKW zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Fahrzeug übersehen - 5500 Euro Sachschaden

Von einer Hofeinfahrt kommend, fuhr ein 82-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw VW Tiguan auf die B 466 ein. Dabei übersah er den Lkw eines 56-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb ein 28-Jähriger am frühen Mittwochmorgen bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und zu starkem Abbremsen kam er mit seinem Pkw Ford kurz nach 6 Uhr an der Einmündung Dalkinger Straße / Kreisstraße 3319 von der Straße ab, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde und Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung

Drei Leichtverletzte sind die Bilanz einer tätlichen Auseinandersetzung am Mittwochmorgen auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen. Zeugenaussagen zufolge war es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Bewohnern gekommen, woraufhin einige bei der Security vor dem Gebäude um Schutz gebeten hatten. Ein 23-Jähriger ging daraufhin mit einem Besenstil auf die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma los und verletzte einen der Männer leicht im Gesicht. Weitere drei Bewohner im Alter von 26, 28 und 33 Jahren solidarisierten sich mit dem 23-Jährigen und gingen gemeinsam gegen die Security vor. Bei den Tätlichkeiten erlitt der 23-Jährige selbst eine Platzwunde, die später im Krankenhaus behandelt wurde. Auch ein weiterer Mitarbeiter der Security erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt waren 6 Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen und ein Rettungswagen im Einsatz.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren beschädigte ein 37-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr mit dem Anhänger seines Pkw Mercedes Benz ein in der Ferdinand-Porsche-Straße abgestelltes Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Schmorbrand

Am Mittwoch um 02:40 Uhr musste die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit fünf Fahrzeugen und 21 Wehrleuten zu einem Brand in den Universitätspark ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Serverraum des Gymnasiums zu einem Schmorbrand an einem einzigen Kabel kam. Ansonsten entstand kein weiterer Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag um kurz vor 12 Uhr wollte ein 58-jähriger Peugeot-Fahrer von der Straße Am Deutenbach nach links auf die Eutighofer Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 87-Jährigen der mit seinem VW Golf auf der Eutighofer Straße stadteinwärts fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch gegen einen am Straßenrand geparkten Fiat geschoben. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Spraitbach: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Am Dienstag um 15:45 Uhr wurde per Notruf eine Rauchentwicklung in einem Keller in der Hospertstraße mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum Papier entzündet wurde. Zudem wurde versucht einen Plastiktannenbaum in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelang. Durch einen Hausmitbewohner konnte das Feuer jedoch selbstständig gelöscht werden, so dass lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro entstand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

Zwischen Sonntagmorgen, 8 Uhr und Dienstagnachmittag, 15.40 Uhr, wurde ein VW, welcher in der Josef-Bidlingmaier-Straße auf einem dortigen Schotterparkplatz abgestellt war, durch Unbekannte zerkratzt. An der Heckklappe entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell