Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Hydraulikschläuchen - Diebstahl von Fahrrädern - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Hüttlingen: Diebstahl von Fahrrädern

Am Montag, zwischen 2 Uhr und 9 Uhr, wurden in der Neue Straße zwei Fahrräder entwendet, welche mit einem Spiralschloss gesichert an einem Hauseingang standen. Es handelte sich hierbei um ein hellblaues Mountainbike der Marke BTWIN mit weißer Federgabel und um ein Trekkingrad der Marke Kettler in den Farben lila-pink. Der Wert der Räder wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 06:30 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Unfall, als ein 52-jähriger LKW-Fahrer die Vorfahrt eines 42-jährigen Opel-Fahrers missachtete. Bei dem Unfall wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt.

Bartholomä: Diebstahl von Hydraulikschläuchen

Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr stiegen bislang unbekannte Diebe in ein umzäuntes Gelände beim Möhnhof ein und entwendeten mehrere Hydraulikschläuche an Forstgerätschaften. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Schläuche nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

