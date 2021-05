Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mountanbikes entwendet - Scheune aufgebrochen - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Oberkochen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 18-Jähriger am Montagabend verursachte. Gegen 18 Uhr bog der Fahranfänger mit seinem Pkw Audi von der Volkmarsbergstraße in die Montebellunastraße ab. Als ihm aus der Einmündung ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegenkam, wich der 18-Jährige aus, wobei er mit seinem Fahrzeug gegen den Zaun eines Grundstückes fuhr.

Essingen: Unfallflucht

Eine 77-Jährige verursachte am Montagmorgen gegen 8 Uhr einen Sachschaden von insgesamt 3000 Euro und fuhr anschließend mit ihrem Pkw VW Caddy davon, da sie den Zusammenstoß mit einem Pkw VW Sharan offenbar nicht bemerkt hatte. Die Frau hatte ihr Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz rückwärts ausgeparkt und hierbei den Pkw einer 42-Jährigen übersehen.

Ellwangen: Scheune aufgebrochen

Zwischen Sonntag und Montagnachmittag 15 Uhr brachen Unbekannte die Türe einer Scheune an der Verlängerung Borsthof auf, wobei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Die Täter verließen die Scheune jedoch wieder ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Reithalle unberechtigt betreten

Am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr hörte eine 20-Jährige, wie der Riegel einer Gartentüre in der Burgholzstraße aufgeschoben wurde. Die junge Frau schaute aus dem Fenster, wobei sie einen Unbekannten bemerkte, der in eine Reithalle ging. Zusammen mit zwei weiteren Zeugen ging auch die 20-Jährige in die Reithalle, wo sie einen 44-Jährigen antrafen. Der Mann gab an auf der Suche nach Kaffee gewesen zu sein. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden Beamte des Polizeireviers Ellwangen auch einen Schlüsselbund, der dem 44-Jährigen nicht gehört. Angeblich hatte er die Schlüssel gefunden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Lkw beschädigte ein 56-Jähriger am Montagabend gegen 22 Uhr einen in der Voestalpine Straße abgestellten Pkw Audi, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Mountanbikes entwendet

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagabend 19.30 Uhr entwendeten Unbekannte aus dem Kellerraum eines Gebäudes in der Straße Höferlesbach zwei Mountainbikes, die an einem Pfosten zusammengeschlossen waren. Bei den Rädern handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Rockrider, mit Kettenschaltung und ein blaues Mountainbike der Marke Cube, welches ebenfalls Kettenschaltung hat. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der entwendeten Räder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Fahrzeug übersehen - 3000 Euro Schaden

An der Einmündung Schönhardter Straße / Bahnhofstraße übersah ein 38-Jährier am Montag gegen 17.45 Uhr den Pkw eines 26-Jährigen und streifte diesen mit seinem Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Heubach: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 58-Jährige ihren Pkw VW am Montagmittag gegen 14 Uhr auf der Bucher Hauptstraße anhalten. Ein 69-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW Golf auf das stehende Fahrzeug auf. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell