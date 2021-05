Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Steine in Gleiskörper gelegt & Handgreiflichkeiten auf offener Straße

Aalen (ots)

Rudersberg: Zwei Teenager nach Unfall leicht verletzt

Eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr am Montagnachmittag kurz vor 13:30 Uhr die Landesstraße 1120 von Stöckenhof kommend in Richtung Königsbronnhof. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr stürzte sie aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt. Hierbei wurde sie und ihre 15-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfall am Kreisverkehr

Eine 45 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 14:15 Uhr den Kreisverkehr "Kahlaer Platz" und verließ diesen in Richtung Grabenstraße. Hierbei kam er bei regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem VW Golf einer entgegenkommenden 69-Jährigen. Die Fahrerin des VW zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 6500 Euro.

Rudersberg-Schlechtbach: Steine in Gleiskörper gelegt

Bisher unbekannte Personen legten am Montagnachmittag mehrere Kieselsteine auf die Spurrille der Bahnschienen im Bereich des Bahnübergangs "Rauwiesen". Als die Wieslauftalbahn die Strecke gegen 15:10 Uhr passierte, stellte der Lokführer vier oder fünf Kinder fest, die sich versteckt hatten und anschließend flüchteten. Glücklicherweise kam es zu keinem schädigenden Ereignis. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Zeugenhinweise.

Backnang: Unfallflucht

Am Montagvormittag zwischen 07:30 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes in der Sulzbacher Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Handgreiflichkeiten auf offener Straße

Ein 52-jähriger VW-Fahrer war am Montagmittag gegen 12:20 Uhr auf der Gotthilf-Bayh-Straße unterwegs. Zur selben Zeit war dort eine 33-jährige Frau mit ihrem 4-jährigen Sohn auf dem Gehweg unterwegs. Während der 52-Jährige einparkte begann der 4-jährige Junge zu weinen. Es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem Kind. Der 33-jährige Vater des kleinen Jungen eilte dazu und sprach den 52-jährigen Autofahrer an. Es folgte ein Streitgespräch, welches sich dann zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte, bei der sich beide Männer gegenseitig verletzten. Um die Situation vor Ort eindeutig nachvollziehen zu können, sucht der Polizeiposten Schmiden nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 9519130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell