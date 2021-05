Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: schwerer Unfall auf der BAB 81 führt zu größerem Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 05.20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem schweren Unfall. Ein 47 Jahre alter Sattelzuglenker musste aufgrund einer Reifenpanne auf dem rechten der drei vorhandenen Fahrstreifen anhalten. Sein Pannenfahrzeug sicherte er anschließend mit einem Warndreieck ab und begab sich in sein Führerhaus. Einige Minuten danach wechselte ein 51 Jahre alter Fiat-Transporter-Fahrer aus noch unbekannter Ursache von der mittleren auf die rechte Spur. Der Fiat kollidierte in der Folge mit dem Sattelzugauflieger und wurde teilweise darunter geschoben. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen befand sich mit 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort und befreite den Fahrer aus dem Transporter. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Währen der Unfallaufnahme musste zunächst die komplette Richtungsfahrbahn Stuttgart gesperrt werden. Etwa gegen 07.00 Uhr wurde die Sperrung des linken Fahrstreifens aufgehoben. Ab etwa 08.30 Uhr war die gesamte Fahrbahn wieder frei. Durch den Unfall entstand ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.

