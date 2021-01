Polizei Paderborn

POL-PB: Junger Fahrer wegen Verdachts eines illegalen Rennes angezeigt

Salzkotten (ots)

(mb) Wegen des Verdachts eines illegalen Einzelrennens und Fahrens unter Drogeneinwirkung hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag Ermittlungen gegen einen 21-jährigen Autofahrer eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme seines Führerscheins und nach einem erneuten Vorfall auch die Beschlagnahme des Autos an.

Ein offensichtlich viel zu schnell fahrender Mercedes sollte am Samstagabend kurz vor Mitternacht von einer Streife auf dem Feldweg Mackeloh angehalten werden. Trotz Schneefalls und Schnee bedeckter Straße fuhr das Auto deutlich über 100 km/h zur Wewelsburger Straße. Ohne zu bremsen überquerte der Mercedes die Vorfahrtstraße und fuhr weiter nach Oberntudorf. Die Streife konnte aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nicht gefahrlos aufschließen. Im Ort schaltete der Mercedesfahrer die Beleuchtung seines Autos aus und raste mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Am Kleiner Hellweg verloren die Polizisten den Wagen aus den Augen. Gegen 00.40 Uhr stoppte eine Streife den Mercedes in Mantinghausen. Am Steuer saß ein 21-jähriger Mann. Das Auto war mit Sommerreifen ausgestattet und hätte bei Schneefall nicht gefahren werden dürfen. Beim Fahrer stellten die Polizeibeamten Anzeichen von Drogenkonsum fest. Eine Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der junge Fahrer musste mit zur Blutprobe. Wegen des Verdachts eines verbotenen Einzelrennens schaltete die Polizei sofort die Staatsanwaltschaft ein und beschlagnahmte den Führerschein des 21-Jährigen.

Am Montagvormittag fiel der Mercedes erneut einer Streife in Salzkotten auf, konnte aber nicht sofort gestoppt werden. Bei anschließenden Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 21-jährige ohne Fahrerlaubnis gefahren war. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei daraufhin den Mercedes des jungen Fahrers.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell