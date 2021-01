Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer in Paderborn am Freitagmorgen

33102 Paderborn (ots)

Freitag, 15.01.2021 / 09:26 Uhr 33102 Paderborn / Kreuzung Heierstor

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Freitagmorgen um 09:26 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreuzung Heierstor. in Paderborn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22jähriger Kradfahrer beabsichtigte mit seiner Honda von der Heiersstraße kommend nach links auf den Heierswall abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang eines 46jährigen VW-Fahrers, der die Kreuzung von der Detmolder Straße aus kommend in Richtung Heiersstraße überqueren wollte. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Mit einem RTW wurde er einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3500 EUR.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell