Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Feuerwehreinsätze, Sachbeschädigung an Gemeindehalle & gegen fahrenden Bus getreten

Aalen (ots)

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Aus bislang ungeklärter Ursache löste am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr die Brandmeldeanlage eines Restaurants in der Stuttgarter Straße aus. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit 17 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber schnell Entwarnung geben - es handelte sich um einen Fehlalarm.

Schwaikheim: Sachbeschädigung an Gemeindehalle

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag schlugen bisher unbekannte Täter ein Oberlicht der Gemeindehalle ein. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Fellbach-Schmiden: Feuerwehreinsatz

In einer Schule im Schmidener Weg wurden am Dienstag Chemieversuche mit Magnesium durchgeführt. Hierbei kam es zu einer Rauchentwicklung, welche kurz vor 13 Uhr die Brandmeldeanlage in Betrieb setzte. Die Feuerwehr kam mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber schließlich schnell Entwarnung geben. Es kam zu keinem schädigenden Ereignis.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Beim Staubsaugen löste eine Reinigungskraft am Dienstagvormittag gegen 10:20 Uhr im Familienzentrum in der Eberhardstraße den Brandalarm aus. Durch eine undichte Stelle Staubbeutel wurde bei der Benutzung des Saugers Staub in die Luft geblasen, dieser löste wiederum den Feuermelder aus. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, musste aber letztlich nicht tätig werden.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Auf dem Herd vergessenes Essen führte am Dienstag kurz nach 14 Uhr im Wildtaubenweg zu einem Feuerwehreinsatz. Eine Bewohnerin hatte sich Essen auf den Herd gestellt und ist anschließend eingeschlafen. Als das verbrannte Essen zu Rauchen begann, löste der Rauchwarnmelder aus. Glück im Unglück - es entstand weder Sachschaden, noch wurde die Dame verletzt.

Fellbach: Gegen fahrenden Bus getreten

Ein Vandale trat am Montagabend gegen 17:10 Uhr in der Seestraße mit dem Fuß gegen einen vorbeifahrenden Linienbus. Der 49-jährige Busfahrer hielt an und konnte den Mann kurzzeitig festhalten. Es gelang dem Täter jedoch, sich noch vor dem Eintreffen der Polizei loszureißen und in Richtung der August-Brändle-Straße zu flüchten. Deshalb nimmt das Polizeirevier Fellbach Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen. Es soll sich bei der Person um einen jungen Mann im Alter zwischen 17 und 19 Jahren handeln. Er war etwa 190 cm groß, hatte kurze blonde Haare und trug einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift. Außerdem hatte er ein braunes Skateboard bei sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell