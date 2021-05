Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schrozberg: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag, 11:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr einen auf dem Parkplatz in der Schweizereigasse abgestellten Renault beim Ein- oder Ausparken. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Renault entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0.

Gaildorf: Unfallflucht

Zwischen 6:00 Uhr und 12:00 Uhr am Dienstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim vorbei fahren einen VW Crafter in der Prescherstraße. An dem Lieferwagen entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise unter Telefon 07971 9509-0.

Rosengarten-Roden:

Unbekannte haben zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 6:15 Uhr in der Sanzenbacher Straße an einem dort zum Verkauf von Eiern aufgestellten Kühlschrank die Türe des Elektrogerätes mit brachialer Gewalt aufgebrochen. An der Türe war eine Kasse angebracht. Die Unbekannten haben die Kasse und das enthaltene Bargeld, samt Türe entwendet.

Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise unter Telefon 07971 9509-0.

