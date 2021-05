Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Schorndorf

Aalen (ots)

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstagabend in Haubersbronn ereignete. Ein 73 Jahre alter Fahrer eines John Deere missachtete im Bereich der Einmündung der Straße An der Wieslauf in die Miedelsbacher Staße, an der dortigen "Abknickenden Vorfahrt" die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Fahrers eines VW Transporters. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall, der sich gegen 17.40 Uhr ereignete, unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell