Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Mobile Toilette angezündet, Pkw entwendet, Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Mobile Toilettenkabine angezündet

Am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr wurde eine in der Schulstraße abgestellte Toilettenkabine in Brand gesteckt. Die mobile Toilette brannte in der Folge komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf etwa 1500 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Personen vor Ort und konnte das Feuer löschen. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Waiblingen aufgenommen. Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Täter werden dort unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Bittenfeld: Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 42-jährige Ford-Fahrerin war am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg erkannte sie zu spät, dass ein 6-jähriges Mädchen auf ihrem Tretroller die Fahrbahn queren wollte. Die 42-Jährige konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten, weshalb es zum Kontakt zwischen dem Auto und dem Mädchen kam. Die junge Tretrollerfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Waiblingen: Motorradfahrer gestürzt

Ein 31-jähriger Motorradfahrer fuhr am Dienstagnacht gegen 22:15 Uhr auf der Klinglestalstraße von Kleinhegnach in Richtung Neustadt. Hierbei kam er auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Backnang: Auffahrunfall an Kreuzung

Eine 22-jährige VW-Fahrerin stand am Dienstag gegen 14:30 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Backnang an der Kreuzung zur Neckar- bzw. Donaustraße. Hinter dem VW wartete ein 58-JÄhrier in seinem Mercedes. Dabei unterlief dem Mercedes-Fahrer ein Fahrfehler, weshalb sein Auto anfuhr und auf den VW auffuhr. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Backnang: Diebstahl eines Fahrzeuges

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, dem 06.05.2021 und Dienstag, dem 18:05.2021 einen auf dem Hof eines Autohauses in der Industriestraße geparkten Ford Transit.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Weissach im Tal: Autos zerkratzt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, 10.05.2021, 0 Uhr und Freitag, dem 14.05.2021, 9:00 Uhr mehrere Autos in der Forststraße zerkratzt. Darunter waren unter anderem ein V und ein Citroen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 1.500 Euro.

Die Polizei Weissach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 35260.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Am Dienstag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger LKW-Fahrer die linke der Spur der B14 in Richtung Waiblingen. Dahinter fuhr ein 23-jähriger VW-Golf-Fahrer. Als der LKW-Fahrer seinen VW Crafter circa 100 Meter vor dem Kappelbergtunnel abbremsen musste, bemerkte dies der Golf-Fahrer zu spät und fuhr auf den Crafter auf. Der Golf war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell