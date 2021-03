Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260321-206: Ladendieb flüchtig - Zeugen gesucht

Wiehl (ots)

Ein Ladendieb ist am Donnerstag (25. März) an einer Supermarktkasse aufgeflogen. Ihm gelang die Flucht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Um 18:30 Uhr wollte der Unbekannte in einem Supermarkt am Weiherplatz an der Kasse bezahlen. Er führte einen Rucksack mit. In diesen hatte er zuvor mehrere Waren aus dem Geschäft eingepackt. An der Kasse legte er jedoch nur drei andere Teile aufs Band. Als die Kassiererin in seinen Rucksack sah, bemerkte sie die gestohlenen Gegenstände. Darauf angesprochen gab der Dieb Fersengeld.

Täterbeschreibung:

20-25 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans, weißen Schuhen und einer weißen Maske. Er führte einen dunklen (schwarz oder dunkel blau) Rucksack mit.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell