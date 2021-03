Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gruppe junger Erwachsener bedroht zwei Herforder - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma an der Füllenbruchstraße wurde am Samstag (20.3.) von einer Gruppe junger Erwachsener bedroht und beleidigt. Dem 46-jährigen Herforder fiel gegen 22.10 Uhr auf, dass sich die Gruppe unerlaubterweise auf dem Firmengelände aufhielt und forderte diese auf, das Gelände zu verlassen. Daraufhin gingen insbesondere zwei Personen aggressiv und beleidigend auf den Herforder zu. Die beiden sind etwa 25 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180cm groß. Einer der Unbekannten trug dunkle Kleidung, eine Brille und hatte einen leichten Bart, der andere trug einen auffälligen orangen Kapuzenpullover und hatte ebenfalls einen Bart sowie auffallend dunkle Koteletten. Die 46-jährige Begleiterin des Herforders wurde von einer etwa 18 bis 20-jährigen Frau mit schulterlangen blonden Haaren und weißen Sneakers bedroht. Nach kurzer Zeit verließ die Gruppe die Örtlichkeit. Der Herforder informierte die Polizei, die nun weitere Zeugen sucht, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können. Zeugen, denen im Bereich rund um die Füllenbruchstraße am späten Samstagabend eine Personengruppe aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

