Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210510.5 Gaushorn: Biker bei Unfall schwer verletzt

Gaushorn (ots)

Bei einer Kollision eines Motorrades mit einem abbiegenden Traktor am Samstagnachmittag in Gaushorn hat sich der Biker schwere Verletzungen zugezogen. Er kam in ein Krankenhaus.

Gegen 15.10 Uhr war ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 203 in Richtung Heide unterwegs. In Gaushorn An der Bundesstraße befand sich vor ihm ein Traktor mit Anhänger, der nach derzeitigen Erkenntnissen nach links blinkte und in eine Feldeinfahrt abbog. Dieses Manöver erkannte der 47-Jährige auf seiner Suzuki zu spät, bremste stark, stürzte und rutschte unter den Ladewagen. Der aus Dithmarschen stammende Motorradfahrer zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen unbekannter Art zu.

An der Maschine des Unfallverursachers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Merle Neufeld

