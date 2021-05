Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210510.2 Engelbrechtsche Wildnis: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Engelbrechtsche Wildnis (ots)

Sonntagmittag ist es in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Biker und einem Auto gekommen. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Unglück lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus.

Kurz nach 11.00 Uhr war ein Hamburger auf einer Harley-Davidson auf der Kreisstraße 23 aus Richtung Herzhorn kommend in Richtung Kollmar unterwegs. An der Kreuzung Obendeich fuhr er ohne anzuhalten auf die vorfahrtberechtigte Bundesstraße 431. Hier kollidierte der 40-Jährige mit einem aus Richtung Glückstadt kommenden Audi eines 35-Jährigen. Der PKW erfasste das Motorrad ungebremst seitlich, wodurch der Biker über die Motorhaube und über die Windschutzscheibe schleuderte und mit lebensgefährlichen Verletzungen auf dem Grünstreifen zum Liegen kam. Ein Rettungshubschrauber brachte den 40-Jährigen in eine Klinik, an seiner Maschine entstand Totalschaden. Der Insasse des Autos erlitt leichte Verletzungen, der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete eine gutachterliche Unfallaufnahme durch die Dekra an. Zu diesem Zweck und zur Bergung der Unfallfahrzeuge war die Straße zeitweilig gesperrt.

Merle Neufeld

