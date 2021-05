Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210510.1 Hennstedt: Brand eines alten Landhauses

Hennstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist in Hennstedt ein leerstehendes Reetdachhaus komplett niedergebrannt. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03.25 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Straße Seelust aus, weil dort ein Wohnhaus mit direkt angrenzendem Stall in Brand geraten war. Das Gebäude war zuletzt nicht bewohnt, Tiere befanden sich nicht in dem brandbetroffenen Objekt. Lediglich ein in unmittelbarer Nähe stehender Stall beherbergte Pferde, um die die Eigentümer sich nach Brandausbruch kümmerten und die unversehrt blieben. Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenlockstedt, Hennstedt und Poyenberg zerstörten die Flammen das Landhaus total, die Schadenshöhe dürfte sich auf einen sechsstelligen Betrag belaufen.

Aktuell ist die Brandursache noch unbekannt, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Merle Neufeld

