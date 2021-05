Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210506.3 Itzehoe: Portemonnaie-Diebstahl in der Innenstadt

Itzehoe (ots)

Mittwochmittag hat ein Unbekannter einer Frau in einem Itzehoer Geschäft die Geldbörse während des Einkaufs entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr hielt sich die Anzeigende in dem KiK-Markt in der Kirchenstraße auf. Währenddessen hatte sie eine unverschlossene Umhängetasche bei sich, worin sie ihre Geldbörse mit 580 Euro verwahrte. Die 70-Jährige verließ den Laden, ohne dass sie etwas kaufte. Erst später bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Ihrer Einschätzung zufolge dürfte sich der Diebstahl direkt in dem Laden ereignet haben.

Noch am Nachmittag tauchte das Stehlgut wieder auf - bis auf das Bargeld war die Geldbörse komplett.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

