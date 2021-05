Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210506.1 Epenwöhrden: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5

Epenwöhrden (ots)

Am Mittwochabend hat sich auf der B 5 in Epenwöhrden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Anhänger löste sich aufgrund von starkem Wind vom Zugfahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Eine Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 18.20 Uhr war ein 26-jähriger Angehöriger des Technischen Hilfswerkes mit einem VW-Bus und einem Anhänger auf der B 5 aus Richtung Heide kommend in Richtung Meldorf unterwegs. In Höhe der Hauptstraße 34 löste sich der Anhänger nach derzeitigen Erkenntnissen wegen des starken Gegenwindes von dem VW und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 55-jährigen Frau aus dem Heider Umland. Die Geschädigte zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Rund eine Stunde nach dem Unglück war die Strecke wieder ungehindert zu befahren. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen der Dithmarscherin.

Merle Neufeld

