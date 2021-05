Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210506.2 Stelle-Wittenwurth: Mofa entwendet

Stelle-Wittenwurth (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter einen in einem Bushaltestellenhäuschen in Stelle-Wittenwurth abgestellten Motorroller entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 23.00 Uhr, bis Mittwoch, 14.00 Uhr, verschwand der an einer Bushaltestelle in der Straße abgestellte Roller eines Jugendlichen. Der hatte sein Zweirad mit einem Defekt in dem Wartehäuschen geparkt und verschlossen, um das Fahrzeug am Folgetag abzuholen. Das blau-schwarze Mofa von Peugeot besaß zum Zeitpunkt seines Verschwindens die Kennzeichen 159 LCX, es besitzt einen Zeitwert von etwa 650 Euro.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

