Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zigarettenautomaten gesprengt

Recklinghausen (ots)

In Marl sind an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Zigarettenautomaten aufgesprengt worden. Der erste Fall war am Mittwochabend auf der Stettiner Straße, der zweite Fall am Donnerstagabend an der Ecke Westfalenstraße/Breddenkampstraße. Am Mittwochabend hatten Zeugen gegen 21 Uhr einen Knall gehört und daraufhin gesehen, wie zwei Personen wegliefen. Sie wurden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Die Täter konnten Bargeld und Zigaretten erbeuten. Am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, wurde dann ein Automat an der Westfalenstraße zerstört. In diesem Fall konnte ebenfalls ein Zeuge zwei Personen erkennen, die wegliefen. Einer soll eine weiße Daunenjacke mit Fell an der Kapuze getragen haben. Erbeutet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Ob die Taten zusammengehören, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

