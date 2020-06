Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Tatverdächtiger Dealer in Hildesheim festgenommen: Cannabis und 19.500 Euro beschlagnahmt

Hannover (ots)

Ein 51-jähriger Mann war am Freitagabend mit der Bahn von Goslar nach Hildesheim unterwegs. Mitreisende Bundespolizisten stellten einen starken Marihuanageruch an dem Reisenden fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann aus Bad Salzdetfurth in der Vergangenheit mehrfach als Betäubungsmittelkonsument und Dealer in Erscheinung getreten ist.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Bundespolizisten 7,1 Gramm Cannabis und 16.500 Euro Bargeld.

Auf richterlichen Beschluss durchsuchten Bundespolizisten gemeinsam mit den örtlich zuständigen Kollegen der Landespolizei die Wohnung des Tatverdächtigen in Bad Salzdetfurth. Dabei fanden die Beamten weitere 67,4 Gramm Marihuana sowie 3.000 Bargeld. Auch Tabletten, Anbau- und Konsumutensilien wurden beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der zuständigen Landespolizei geführt.

