Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Einbruch in Keller

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Fulda - Zwischen dem 29. Juli und dem 11. August stahlen Unbekannte die Autokennzeichen FD-K 3375 eines schwarzen Ford Focus. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz einer Schule in der Brüder-Grimm-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug, Pressesprecher

Einbruch in Keller

Fulda - Unbekannte brachen in den Abendstunden des Dienstags (10.08.) in einen Kellerraum eines Hauses am Heinrich-von-Bibra-Platz ein. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten die Langfinger in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine schwarze Laptoptasche, einen blauen Rucksack sowie einen bunten Travellerrucksack in noch unbekanntem Gesamtwert entwendeten. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell