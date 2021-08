Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW gegen Baum geprallt

Dipperz (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 13.08.2021, gg. 19:50 Uhr in Dipperz OT Wisselsrod, Dipperzer Str. Höhe Hausnr. 2.

Ein 19-jähriger junger Mann aus Petersberg befuhr mit seinem PKW, einem Renault Zoe, in dem Ortsteil Wisselsrod die Dipperzer Str. aus Fahrtrichtung Wissels kommend. In einer scharfen langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen, mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum.

Der 19-Jährige hatte Glück im Unglück. Er wurde durch den Aufprall nicht verletzt.

An seinem PKW entstand jedoch erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Da der PKW auch nicht mehr fahrbereit war musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Der Baum wurde nur leicht beschädigt.

gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt (E31/Ra)

