Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr Lörrach, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Sachschaden am Kreisverkehr in Friedlingen

Freiburg (ots)

In Friedlingen, beim Kreisverkehr der Haupt-, Zoll- und Colmarer Straße, ereignete sich am Freitag Mittag ein Unfall, bei dem der Kreisverkehr und auch darauf befindliche Verkehrsanlagen beschädigt wurden. Der Führer einer Zugmaschine mit Sattelauflieger unterschätzte den Kurvenradius und beschädigte mit dem Fahrzeugheck u.a. ein Andreaskreuz, welches den dortigen Tramverkehr regelt. Im Zuge der Fahndung nach dem Verursacher konnte der beschuldigte Lkw-Fahrer und sein Gespann in der Nähe des Unfallortes durch die Polizei gestoppt werden.

Zeugen dieses Unfalls werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weil am Rhein zu melden. Telefon: 07621/9797-0

