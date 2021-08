Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss am 14.08.21, 02.40 Uhr, in 36037 Fulda, Brauhausstraße

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin aus Fulda wollte in Fulda, in der Brauhausstraße, am rechten Fahrbahnrand einparken. Ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer aus Dipperz wollte sich ebenfalls den freien Parkplatz sichern und drängelte sich vor die Opel-Fahrerin.

Hierbei verschätzte er sich und touchierte den Opel. Da der Peugeot-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand hatte er zwar den "Kampf" um den freien Parkplatz gewonnen, aber seinen Führerschein verloren.

Dieser wurde von der Polizei beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2700 EUR.

Enders, PHK, Polizeistation Fulda

