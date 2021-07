Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw überschlagen - Fahrerin leicht verletzt

Ratzeburg (ots)

20. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.07.2021 - Lauenburg Am 19.07.2021, gegen 06:05 Uhr, hat sich auf der B 209 bei Lütau ein Pkw überschlagen. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige aus dem Lauenburger Umland die B 209 in Fahrtrichtung Schwarzenbek. Im Bereich einer Linkskurve kam die VW-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und überschlug sich anschließend. Der Pkw kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Der 22-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell