POL-OH: Länger andauernde Verkehrsbehinderungen BAB 5

Bad Hersfeld (ots)

Gemünden (Felda) - Auf der BAB 5 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck kommt es zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld West aufgrund einer Brückenbeschädigung zu Verkehrsbehinderungen.

Die Übergangskonstruktion von der Fahrbahn zur Brücke (Dehnungsfuge) ist stark beschädigt und muss ausgetauscht werden. Die Arbeiten werden mehrere Tage andauern. Derzeit wird der Verkehr einspurig über den Standstreifen vorbeigeführt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die auf dem Weg aus Frankfurt am Main kommend in Richtung Kassel wollen, werden gebeten, bereits über die BAB 66 bis zum Fuldaer Dreieck zu fahren und von dort die BAB 7 in Richtung Kassel zu nehmen.

Weitere Umleitungsempfehlung ist die vor Ort ausgeschilderte U 27. Diese führt über ab der Anschlussstelle Homberg/Ohm über die B49 in Richtung der Anschlussstelle Alsfeld-West.

