POL-OH: Aufbruch mehrerer Pkw - Mädchen von Unbekanntem angesprochen - Ergänzung zum Wohnhaus- und Scheunenbrand

Aufbruch mehrerer Pkw

Rotenburg - Unbekannte Langfinger trieben zwischen Donnerstagabend (12.08.) und Freitagmorgen (13.08.) ihr Unwesen. In der Zeit zwischen abends 18.30 Uhr und morgens 10 Uhr brachen sie mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten Wertgegenstände.

In allen Fällen schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein. Betroffen waren ein grauer Skoda Kodiak in der Poststraße, ein grauer BMW 520d in der Bürgerstraße, ein schwarzer Hyundai i30 in der Straße "An der Goldenen Ecke", ein silberner VW Passat im Katzenkopfweg und ein brauner Audi A 5 in der St.-Nikolay-Straße. Die Fahrzeuge waren auf teils öffentlichen und teils privaten Parkplätzen abgestellt worden. Die Unbekannten erbeuteten Diebesgut und hinterließen Sachschaden im Wert mehrerer hundert Euro.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mädchen von Unbekanntem angesprochen

Cornberg - Ein Unbekannter sprach am Sonntag (15.08.), gegen 13 Uhr, zwei Mädchen auf dem Gelände des Stadions in der Straße "Am Sportplatz" an und bat diese, mit ihm zu kommen. Nachdem beide verneinten flüchteten die Zehnjährigen. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Zehnjährigen beschreiben den Unbekannten wie folgt: männlich, mittleren Alters mit schulterlangen, blonden, glatten Haaren. Er trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Der Mann fuhr einen älteren silber-grauen Bus (Kastenwagen).

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ergänzung zum Wohnhaus- und Scheunenbrand

Alheim - Im Ortsteil Baumbach stand am Sonntag (15.08.), gegen 17 Uhr, eine doppelstöckige Scheune in der Straße "Am Loh" in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Werkstattgebäude sowie den Dachstuhl des Wohnhauses über. Die Feuerwehr verhinderte durch schnelles Eingreifen eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das Wohnhaus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen

