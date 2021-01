Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (39) Schadensträchtiger Wohnhausbrand in Dombühl

DombühlDombühl (ots)

Am späten Montagnachmittag (11.01.2021) geriet der Dachstuhl eines Hauses in Dombühl (Lkrs. Ansbach) in Brand. Das Feuer griff auf das restliche Wohnanwesen über und verursachte einen hohen Sachschaden.

Gegen 17:00 Uhr machte ein Nachbar des Hauses am Markt den Bewohner darauf aufmerksam, dass aus dem Dachstuhl Flammen schlugen. Beim Eintreffen der umliegenden Feuerwehren stand der Dachstuhl des dreigeschossigen Wohnhauses bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Löschmaßnahmen der Wehren griff das Feuer auch auf die darunterliegenden Stockwerke über. Ein Überschlagen der Flammen auf Nachbarhäuser konnte glücklicherweise verhindert werden. Der Bewohner des Hauses konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt.

Im Einsatz sind neben Beamten der Polizeiinspektion Feuchtwangen rund 160 Kräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren unter anderem aus Dombühl, Schillingsfürst, Feuchtwangen und Wörnitz sowie Kräfte des Rettungsdienstes. Die Löschmaßnahmen dauern zur Stunde noch an (Stand 19:00 Uhr).

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. An dem Fachwerkhaus ist ein hoher Sachschaden entstanden, der sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag belaufen dürfte. Das Wohnhaus ist auf Grund der Zerstörung bis auf weiteres unbewohnbar.

