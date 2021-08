Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld (ots)

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Zu einer Gefährdung im Straßenverkehr kam es am Sonntag Morgen, 15. August gegen 08:05 Uhr, auf einem Wirtschaftsweg in Hünfeld "Am Wäldchen", kurz hinter einem Spielplatz. Eine 69 jährige und ein 59 jähriger Spaziergänger liefen auf dem Wirtschaftsweg in Richtung Schenkelsberg, als sie von hinten ein schnell herannahenden PKW hörten. Dieser fuhr so schnell, dass sie nur durch einen Sprung zur Seite einen Unfall vermeiden konnten. Der PKW wurde noch beschleunigt und fuhr anschließend den Weiherser Weg wieder zurück in Richtung Hünfeld. In dem dunklen Kleinwagen mit schwarz/weißem Dach saßen zwei jüngere männliche und eine weibliche Person. Hinweise über den Fahrer bitte an die Polizeistation Hünfeld, Tel.: 06652 9658-0.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, Will, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell