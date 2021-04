Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Lagerhalle in 18437 Stralsund

Stralsund (ots)

Am 29.04.2021 gegen 19:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Brand einer Lagerhalle auf dem Firmengelände der Firma "Vormann & Partner" in der Werner-von-Siemens-Straße in 18437 Stralsund gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher unbekannter Ursache war ein in der Lagerhalle abgestellter Radlader in Brand geraten und wurde vollständig zerstört. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf einen daneben stehenden Radlader und auf Teile der Lagerhalle über. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000,-EUR. Da die Brandursache unbekannt ist hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

