Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Zusenhof - Drogen mitgeführt

Oberkirch (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeipostens Oberkirch wurde am frühen Donnerstagabend in der Schulstraße einer 21-Jährigen zum Verhängnis. Nachdem kurz nach 18 Uhr eine Gruppe junger Leute an einer dortigen Schule genauer unter die Lupe genommen werden sollte, flüchteten diese in unterschiedliche Richtungen. Das Versteck der 21-Jährigen blieb jedoch nicht lange unentdeckt, ebenso wenig wie die illegale Ware in ihrer mitgeführten Tasche. Die Ermittler stellten kleine Mengen Haschisch und Marihuana sicher. Die Heranwachsende sieht nun einem entsprechenden Strafverfahren entgegen.

/ya

